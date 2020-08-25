Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки заболели 42 жителя

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у десятков жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 42 жителя. При этом 4 случая заболевания от COVID-19 выявлено у людей, приехавших с территории Украины. Всего на 25 августа медики зарегистрировали 2364 случая коронавируса в ДНР.

- Выявлены 42 случая заболевания COVID-19, из них 4 случая обнаружено у людей, прибывших из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Среди них 12 медицинских работников. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Также в Минздраве зарегистрировали 2 летальных случая – умерли мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 72 года. Всего в ДНР от опасной инфекции умерли 130 человек.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2364. На лечении сейчас находятся 1082 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 1152 человека.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 119 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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