После громкого заявления ЛНР о саботаже Украина занялась обустройством пунктов пропуска в Счастье и Золотом

Строительные работы начались после разминирования территории возле будущих КПП. Фото: lug-info.com

На прошлой неделе после видеоконференции Контактной группы представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона саботирует работу по обустройству КПП на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.

- Работы, которые выполняются со стороны Республики, подтверждает в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а с украинской стороны не ведется никаких работ, - сказала она.

И вот уже в пятницу, 21 августа, в Счастье приехали губернатор подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай вместе с советником вице-премьер-министра Украины Александром Мариновым. На совещании они наметили дорожную карту открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Пообещали создать сервисные центры для обслуживания жителей. В частности, открыть аптечные пункты, мобильные центры предоставления административных услуг, юридические приемные и другие объекты.

Тем временем, строители из ЛНР продолжили работы по распланировке площадок пунктов пропуска, провели оборудование подушки под асфальтирование и прокладку коммуникационных трубопроводов.

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