В Донецке машина наехала на женщину с ребенком

Дорогу надо переходить по пешеходному переходу. Фото: УГАИ МВД

В Буденновском районе Донецка водитель автомобиля «Богдан 211140» совершил наезд на двух пешеходов. Они получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ МВД Республики.

- Установлено, что 48-летняя женщина с 11-летним подростком пересекали проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции призвали родителей учить детей правильному поведению на дорогах, а также самим не нарушать правила дорожного движения, быть внимательными при пересечении дороги.

Через неделю начнутся занятия в школах, и особенно важно в этот период всем участникам дорожного движения соблюдать правила.

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