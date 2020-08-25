Представитель ЛНР ответила на вопрос о переносе переговоров Контактной группы из Минска

Ольга Кобцева. Фото: ЛИЦ

Представитель Луганской Народной Республики на переговорах Контактной группы в Минске Ольга Кобцева заявила, что вопрос переноса переговоров в другой город не обсуждается.

- Вопрос переноса Минского переговорного процесса из города Минск сегодня на повестке дня не стоял и не стоит, - говорит она. - Все ограничения, которые были связаны с непосредственными встречами, они связаны с эпидемической ситуацией.

Кобцева отметила, что из-за сохраняющейся нестабильной эпидемической обстановки встречи Контактной группы и ее рабочих подгрупп, как и ранее, будут проходить в режиме видеоконференций.

- То, что на сегодняшний день происходит в Белоруссии, – это внутренняя проблематика Белоруссии и право определения народа Белоруссии, - подчеркнула Ольга Кобцева.

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