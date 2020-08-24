Погода в Донецке на день: 25 августа температура воздуха поднимется до +30

День пройдет без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Во вторник, 24 августа, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 30 градусов выше нуля.

- В этот день в Донецке небо будет ясным до самого позднего вечера, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 24 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 30 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 28 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,1 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

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