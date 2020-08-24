В ЛНР рассказали по какому графику будут обучаться школьники в новом учебном году

В школах Луганска запустят ступенчатое начало занятий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для разобщения учащихся в школах Луганска, по рекомендации управления образования города, организуют ступенчатое начало занятий. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Таким образом, уроки будут начинаться по такому графику:

с 08:00 – 2-4-е, 8-11-е классы,

с 08:30 – 1-е классы,

с 09:00 – 5-7-е классы.

В горадминистрации отметили, что в 4-х, 6-х и 7-х классах средней общеобразовательной школы № 25 имени Михаила Лиховида учебный процесс будет проходить в две смены.

- В связи с требованиями по организации работы общеобразовательных учреждений ЛНР в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения Covid-19 после начала учебного года нового учащегося, прибывшего с другой территориальной единицы Республики или из другой страны, разрешено принимать в класс после предоставления справки из учреждения здравоохранения о возможности посещения школы, - рассказали в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник учителя младших классов: Дистанционно исправить наклон букв у первоклашек нельзя

Педагог с 23-летним стажем рассказала о своих опасениях, связанных с предстоящим учебным годом (подробности)