В Донбассе пьяных солдат ВСУ госпитализировали после драки с мирными жителями

Конфликт произошел в Попасной. Фото: штаб "ООС"

В Попасной между украинскими солдатами и мирными жителями произошел конфликт из-за размещения киевскими силовиками вооружения вблизи жилых домов. В результате чего два пьяных военнослужащих попали в больницу. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Сегодня в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ – капитан Бовтюк и солдат Василик – с тяжелыми телесными повреждениями, - сообщил он.

Солдат Василик рассказал, что они с сослуживцами праздновали день государственного флага Украины и самовольно пошли за дополнительным спиртным в магазин.

- По пути военнослужащие встретили компанию, которая выразила недовольство фактом размещения украинской военной техники возле жилых домов, - говорит Филипоненко. - После этого произошел конфликт, в результате которого капитан Бовтюк получил черепно-мозговую травму, а у солдата Василика была сломана челюсть.

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