Командование ВСУ для доукомплектации бригады отправит в Донбасс необученных призывников

В Донбасс отправят 50 срочников. Фото: штаб "ООС"

Чтобы скрыть недоукомлектованность 30-й бригады вооруженных формирований Украины командование ВСУ отправит в Донбасс 50 необученных призывников. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По данным нашего источника, в связи с прибытием в 30-ю бригаду комиссии по проверке вопросов укомплектованности и боевой готовности, в пункте постоянной дислокации бригады в Житомирской области в срочном порядке формально проведены мероприятия по приведению к военной присяге и заключению контрактов с военнослужащими срочной службы для дальнейшей отправки 50 военнослужащих в зону карательной операции, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что срочники не будут проходить курсы подготовки.

- Несмотря на меры, предпринимаемые высшим военным командованием по повышению престижа ВСУ и популяризации военной службы, укомплектованность подразделений украинской армии, по-прежнему остается на низком уровне, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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