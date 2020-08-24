«85-летие стахановского движения»: В Луганске проведут тематическую выставку

Выставка пройдет в художественном музее. Фото: gtrklnr.com

В столице Луганской Народной Республики пройдет выставка, посвященная 85-летию стахановского движения и Дню шахтера. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Выставка пройдет в художественном музее.

- Музей имеет единственное в своем роде собрание произведений живописи, графики, скульптуры, в которых труд шахтеров, их смелость и самоотверженность получили такое всестороннее освещение, - говорится в сообщении. - По собранию значительных имен, уровню художественного исполнения, глубине всестороннего освещения шахтерской темы коллекция луганского музея, пожалуй, не имеет себе равных.

Открытие вернисажа состоится в 14.00 в галерее искусств ЛХМ по адресу: Луганск, улица Тараса Шевченко, 4.

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