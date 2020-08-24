«85-летие стахановского движения»: Почта ЛНР выпустит марку, посвященную труженикам

Стоимость марки - 32 рубля. Фото: Почта ЛНР

В честь 85-летия стахановского движения «Почта ЛНР» введет в обращение художественную марку. Об этом сообщили на предприятии.

- 26 августа 2020 года вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка «85-летие стахановского движения», - говорится в сообщении. - На марке изображены: рисованный портрет основоположника движения Алексея Стаханова, фрагмент плаката Леонида Голованова «Родине — наш труд вдохновенный!», один из девизов передовиков социалистического производства: «Вчера рубеж новатора, сегодня — рабочая норма!»

Марка будет выпущена тиражом в 4800 экземпляров. Ее размер – 42 на 32 миллиметров. Стоимость – 32 рубля.

Специальное гашение марки пройдет в Стахановском историко-художественном музее 26 августа в 11.00.

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