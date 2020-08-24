ОСАГО в ДНР оформили почти 6500 человек

Нормы обязательного страхования вступят в силу на территории ДНР с 1 октября 2020 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала месяца обязательное страхование автогражданской ответственности в Донецкой Народной Республике оформили почти шесть с половиной тысяч человек. Об этом сообщили в госпредприятии «Почта Донбасса».

- На сегодняшний день сотрудниками госпредприятия оформлено 6434 полиса, - говорится в сообщении.

В «Почте Донбасса» отметили, что ОСАГО в ДНР можно оформить в 50 населенных пунктах Республики, в более 120 почтовых отделениях.

Напомним, что полис обязательного страхование автогражданской ответственности жители Республики получили возможность оформлять с 1 августа. Нормы обязательного страхования вступят в силу на территории ДНР с 1 октября 2020 года.

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