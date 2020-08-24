Станица Луганская единственный пункт пропуска в ЛНР. Фото: ЛИЦ

Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня позволяют продолжить работу по обородованию контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения Луганской Народной Республики и Украиной. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Действие допмер по усилению режима прекращения огня позволяет оборудовать пункты пропуска у Счастья и Золотого, - сказал он. -Продолжились работы по распланировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», проведено оборудование подушки под асфальтирование – отсыпка глины, щебня и гранулированного шлака, прокладка коммуникационных трубопроводов.

Филипоненко подчеркнул, что проведение ремонтно-восстановительных работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

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