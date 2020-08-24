СЦКК: Украинские военные не открывали огонь по территории ДНР

ВСУ не открывали огонь по ДНР, но нарушили допмеры. Фото: штаб "ООС"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины ни разу не открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки, - говорится в сообщении.

Однако представители СЦКК рассказали об одном нарушении со стороны украинкой армии.

- На позициях к северо-западу от Горловки условий дополнительных мер по контролю и усилению перемирия: вблизи поселка Шумы отмечено проведение инженерных работ.

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