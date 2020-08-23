Погода в Донецке на день: 24 августа будет ясно, до + 30 градусов

24 августа в Донецке будет ясно, до + 30 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 августа будет ясно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, +28..+30 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 8 метров в секунду.

В этот день почитается память архидиакона Лаврентия. Лаврентия называют водоколебателем: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется - осень будет тихой, а зима без злых метелей». Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго - всю осень.

По прогнозам синоптиков, 25 августа в Донецке и ДНР погода существенно не изменится.

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