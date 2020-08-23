Погода в Луганске на день: 24 августа будет малооблачно, до 30 градусов тепла

24 августа в Луганске будет малооблачно, до + 30 градусов. Фото: ВКонтакте

24 августа в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет малооблачно, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

25 августа, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 29-34 градуса тепла.

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