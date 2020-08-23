В Дебальцево пройдет ярмарка «Школьный базар» Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

С 25 по 28 августа в Дебальцево на Центральной площади города по инициативе администрации города будет организована ярмарка «Школьный базар». Она будет открываться в 08.00.

На ярмарке можно будет приобрести по ценам товаропроизводителя: канцелярские товары; мед и продукты пчеловодства; пластмассовые изделия; трикотаж; бытовую химию, парфюмерно-косметические средства; оптику.

- Ярмарка проводится с привлечением товаропроизводителей Макеевского общества пчеловодов, «Центра управления качеством больничной гигиены» города Донецк и предпринимателей, - сообщили организаторы.

Для детей будет работать батут, сладкая вата, поп-корн, молочные коктейли.

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