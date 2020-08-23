26 августа в Дебальцево пройдет День донора. Фото: Серей ГРАЧОВ

В среду, 26 августа, в Центральной городской больнице Дебальцево пройдет очередной день донора. Всем, кто хочет помочь нуждающимся и сдать кровь, следует обращаться в регистратуру ЦГБ с 8.30.

При себе необходимо иметь паспорт. Сдавать кровь лучше после легкого завтрака. Сваренная на воде каша, сухое печенье. Нельзя жирное, острое, жареное, копченое. Накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков.

Перед сдачей крови донорам предоставят чай и печенье. После выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

- Поделитесь своей кровью – подарите надежду на жизнь! – призывают врачи Дебальцево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Седово сотрудники МЧС спасли девушку, которую относило в море на матрасе

Отдыхающая отделалась легким испугом (подробнее)