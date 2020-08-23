ВСУ продолжают глушить беспилотники ОБСЕ. Фото: ОБСЕ

Украинские военные продолжают использовать средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Для недопущения вскрытия техники и позиций в зоне ответственности 24-й бригады противник применял станции «Р-934Б» и «Буковель-АД» из составов мобильной группы 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления и навигации беспилотников ОБСЕ в районе Николаевки Вторая, - рассказал он.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно заявляли, что киевские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников ОБСЕ в зоне проведения операции объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донбассе КПВВ «Еленовка» будет работать 24 августа

Об этом сообщили в штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса (подробности)