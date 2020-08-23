У 115 человек, прибывших из Украины, коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявили у 115 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, - рассказали в Минздраве.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: на 23 августа всего выявлено 104 958 инфицированных (1 987 случаев за сутки).

Напомним, что для въезда в ДНР из незалежной необходимо разрешение межведомственного штаба Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

За все время коронавирусом в ДНР заразились 2322 человек. На сегодня в Республике в инфекционных стационарах лечение проходят 1069 пациентов, выздоровели 1125 человек, умерли - 128.

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