ВСУ отрабатывают наступление на ЛНР

Украинская армия провела учения. Фото: штаб "ООС"

Вооруженные формирования Украины провели учения по отработке наступления на позиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Несмотря на достигнутые договоренности, командование ВСУ продолжает демонстрировать свою приверженность силовому сценарию развития конфликта в Донбассе и продолжает проводить учения с отработкой вопросов ведения наступательных действий, - рассказывает Осадчий. - Вчера на территории Луганской области с резервными подразделениями объединенных сил проведены учения с имитацией захвата якобы подразделениями Народной милиции украинских позиций и дальнейшими наступательными действиями подразделений ВСУ.

Таким образом, по словам официального представителя оборонного ведомства Республики, такие действия украинской армии показывают нежелание в соблюдении первого пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня

- Мы призываем украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства, а представителей международных организаций – принудить украинское руководство к отказу от действий, способствующих обострению обстановки на линии боевого соприкосновения, - сказал Осадчий.

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