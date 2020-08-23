В Донбассе украинский комбат сломал челюсть подчиненному за доставку ящика алкоголя на передовую

Украинский комбат сломал челюсть подчиненному за доставку ящика алкоголя на передовую. Фото: ucoz.com

В Донбассе командир батальона одной из украинских бригад сломал челюсть подчиненному, который организовал доставку на передовую ящика алкоголя. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Вчера в зоне ответственности третьего механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады отмечена работа командира батальона с целью проверки наличия личного состава и организации боевого дежурства на переднем крае в преддверии «дня независимости». Во время проверки на одной из позиций командиром батальона был выявлен ящик алкогольной продукции, - рассказал он.

Алкоголь, доставленный волонтерами, боевики планировали употребить сегодня, отпраздновав тем самым «день незалэжной».

- Во время допроса горе-комбат не рассчитал силы и сломал челюсть одному из организаторов доставки алкоголя. Для сокрытия этого факта комбат приказал командиру роты спрятать военнослужащего в подразделении и лечить за свой счет, - сообщил Яков Осадчий.

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