В Донбассе КПВВ «Еленовка» будет работать 24 августа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гуманитарный коридор между ДНР и подконтрольным Киеву Донбассом возобновит свою работу 24 августа. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- Для перемещения жителей откроется контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» под Донецком. Пропуск будет осуществляться с 9.00 до 18.00, - говорится в сообщении.

Все прибывшие в Республику со стороны Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не меньше 14 дней. Ее проходят в государственных больницах бесплатно.

Напомним, что гуманитарный коридор на линии фронта под Донецком (контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка») работает по понедельникам и пятницам. Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба Республики по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, а для выезда - украинская прописка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта в упрощенном порядке

Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин (подробнее)