Коронавирусом в ДНР за сутки заболели еще восемь медиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

За все время коронавирусом в ДНР заразились 2322 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Согласно исследованиям, проведенным 22 августа, выявлено 30 случаев заболевания COVID-19, из них два случая обнаружено у прибывших из Украины и четыре – у прибывших из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 8 медработников. Сейчас остояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

За сутки от коронавируса в Республике умер один человек: 85-летняя женщина. На сегодня в инфекционных стационарах лечение проходят 1069 пациентов, выписаны - 1125 человек.

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