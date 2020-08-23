ВСУ за сутки дважды нарушили условия дополнительных мер контроля перемирия в ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские военные в прошедшие сутки не открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В то же время Вооруженные формирования Украины два раза нарушили дополнительные меры контроля перемирия на позициях к северо-западу от Горловки. В первом случае зафиксировали проведение инженерных работ у Шум, во втором - взрыв в районе Дзержинска (шахта «Южная»), - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ также не обстреливали Республику, но трижды нарушили дополнительные меры. Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля перемирия. Документ запрещает стрелять, пригонять технику, укреплять блиндажи и запускать беспилотники. Также он предусматривает применение дисциплинарных мер к нарушителям.

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