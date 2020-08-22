Погода в Луганске на день: 23 августа температура ночью упадет аж до 7 градусов тепла

По предварительному прогнозу погода 24 августа будет мало чем отличаться от предыдущего дня. Фото: Луганский информационный центр

Погода в Луганске 23 августа ожидается с переменной облачностью, без осадков. Ветер умеренный. А вот ночью будет прохладно. Температура воздуха за окном упадет аж до 7 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 22 августа до 21:00 23 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 23-28 градусов тепла, — говорится в сообщении синоптиков.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в ЛНР отметили День флага России

Праздничные мероприятия ко Дню флага России прошли в городах и районах Республики (подробнее)