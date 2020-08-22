Луганчане пробежали марафон от границы РФ до центра Луганска на День флага России

Сверхмарафон проходил в форме эстафеты, в которой участники поочередно несли государственные флаги. Фото: ЛИЦ

Активисты общественного движения «Мир Луганщине» устроили сверхмарафон от границы РФ в районе пункта пропуска «Изварино» и до центра Луганска. Все это время они несли триколоры России и Республики. Дистанция в 70 километров покорилась 15 молодым девушкам и парням

— Я думала не добегу, последние 5-7 километров бежала уже по инерции, хотелось остановиться, но я понимала, что этого делать нельзя. Я готовилась к марафону и месяц каждый день бегала по 12 километров, — рассказала одна из участниц сверхмарафона Надежда, которая поучаствовала в таком забеге впервые.

Кроме того, в Республике сегодня вспомнили еще одну памятную дату. Помимо Дня флага России так совпало, что 22 августа ровно шесть лет назад в ЛНР прибыл первый гуманитарный конвой из Российской Федерации. Белые КамАЗы с гуманитарной помощью помогли местным жителям преодолеть невзгоды, которые на них обрушились в начале военного конфликта.

Также празднования Дня флага России прошли практически во всех городах и районах Республики. Марафоны, флешмобы, развертывание огромных триколоров – все это было сегодня в развлекательной программе жителей ЛНР.

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