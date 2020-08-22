Вузы ДНР обеспечили бесперебойным доступом к Wi-Fi

Теперь студенты обеспечены стабильным доступом к интернету совершенно бесплатно Фото: Анастасия Осипова

В 12 высших образовательных заведениях Республики установили бесплатный беспроводной доступ в интернет. В четырех крупнейших вузах страны имеющиеся сеть требовала модернизации, еще в пяти – Wi-Fi вовсе отсутствовал или он был очень слабым, в остальных – необходимо было усиление сигнала. В общей сложности было установлено 99 точек доступа и проложено 3950 метров кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

— Во исполнение поручения Главы ДНР Дениса Пушилина государственными предприятиями, подведомственным министерству связи, и под руководством Минсвязи, были выполнены комплексные мероприятия для обеспечения высших учебных заведений беспроводной телекоммуникационной сетью. Сетью Wi-Fi обеспечены 12 из 12 высших учебных заведений страны, — говорится в сообщении.

Добавим, что проблема с беспроводным доступом к интернету в вузах Республики уже неоднократно поднималась на прямых линиях с Главой ДНР. На той, что прошла в июне, Денис Пушилин заявил, что лично проконтролирует результаты работы и поручил Минсвязи взяться за обеспечение учреждений стабильным Wi-Fi.

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