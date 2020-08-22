Недовольные качеством еды боевики ВСУ облили зампотыла кипящим супом

На зампотыла вылили 10 литров кипящего супа. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Заместитель командира по тылу 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ попал в больницу после того, как его подопечные устроили бунт из-за качества еды в подразделении. Военнослужащие облили его кипящим супом. В результате чего у зампотыла теперь обширные ожоги рук, ног и рук. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— В госпиталь Красноармейска был доставлен заместитель командира батальона по тылу 54-й бригады майор Лопий с ожогами 50% кожных покровов лица, верхних и нижних конечностей. По данным от военнослужащих бригады, Лопий получил травмы в результате попадания на тело кипящей жидкости, а именно супа, — говорится в сообщении.

Реакция руководства бригады была неожиданной. Вместо того, чтобы наказать виновных, был дан приказ отметить в материалах расследования, что Лопий получил ожоги по личной неосторожности.

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