Даже не скажешь сразу, что это породистый пес: У ПИФа новый тяжелый пациент

Фотография найденного йорка «до и после». Фото: приют ПИФ

В приюте ПИФ новый тяжелый пациент. Им оказалась не обычная дворняга, а породистый йорк, которого выгнали на улицу. Судя по всему, он когда-то попал в передрягу. Тогда ему никто не помог и хвостик остался калекой. Его лапы неправильно срослись, вероятна была травма таза и проблемы с мочевым пузырем. Сейчас йорк находится в донецком приюте ПИФ, где ему оказывается помощь.

— Он прибился к магазину, жил там и совершенно никто не думал оказывать ему помощь… Пока мы не пишем кличек и не знаем, что сказать. Есть у него «хозяева», которые уехали, и он остался с кем-то. Но вот уже третьи сутки, как они знают, что он у нас и как-то не желают связаться с нами. О его здоровье… С лапками мы ничего не сделаем, это уже навсегда. В мочевом есть огромный для его размеров камень, — говорится в сообщении.

Также в ходе обследования выявили еще один неприятный диагноз. У этого йорка в 9 – 14 раз выше вероятность развития опухоли, чем у здоровой собаки. Этого можно было бы избежать, если бы хозяева заботились о собаке, когда он был еще молодым.

Благодаря пользователям соцсетей и их денежной помощи получилось провести полное обследование собаки. Но все еще впереди. В приюте надеются, что породистый пес, пусть и калека, все же найдет новый дом.

Если желаете как-то помочь приюту, то можно принести корм для собак, крупу или медикаменты. Также всегда нужны дополнительные руки для выгула собак. Кроме того, приют постоянно нуждается в финансах. На территории ПИФ живет около 800 собак. Все они хотят есть, а некоторым нужна серьезная медицинская помощь.

Сделать денежный перевод для «ПИФ» можно на один из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга

WEB-Money:U264359439215 Гривна (UAH), E835235950990 Евро (EUR), R509399475348 Российский рубль (RUB), Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.r

QIWI: +380991199880

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