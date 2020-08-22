В Луганщине комбриг ВСУ за вознаграждение от фермера припахал бойцов убирать бахчу

Денежные выплаты от фермеров Гараз перечисляет на счет своей жены Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганщине боевики из батальона Гараза помогают аграриям в сборе бахчевых культур вместо нахождения в подразделении. За что после их комбриг получает денежное вознаграждение от фермеров. Об этом сообщил офицер-пресс Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По указанию Гараза командиры батальонов еженедельно в порядке очередности выделяют 10 военнослужащих в распоряжение главы крестьянско-фермерского хозяйства "Березка" в населенном пункте Троицкое. Несмотря на тяжелые условия труда, недовольных среди "защитников" Украины нет, — говорится в сообщении.

По данным Филипоненко, недовольств среди военнослужащих нет, поскольку Гараз сохраняет все боевые выплаты. Таким образом, боевики получают зарплату в полном объеме, но без угрозы жизни и здоровья. А на счет жены Гараза за такую помощь местным фермерам еженедельно перечисляется по 15 тысяч гривен.

Но, похоже не долго схема заработка Гараза будет продолжать работать. Сотрудники СБУ собирают доказательства по всем фактам превышения служебных полномочий комбрига за время его пребывания в зоне «ООС».

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