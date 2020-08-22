Абхазия открыла границы для туристов из ДНР и ЛНР

Абхазия является одним из самых популярных направлений для отдыха у туристов из ДНР Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Абхазия открыла границы для граждан ДНР и ЛНР, также Украины, которые имеют прописку на территории Донбасских Республик. Им разрешен свободный въезд на территорию страны, без каких-либо ограничительных мер или справок с отрицательным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма Республики Абхазия в Facebook.

— Граждане ДНР и ЛНР, а также граждане Украины, имеющие прописку в этих республиках, могут свободно, без каких-либо ограничении въезжать в Абхазию и возвращаться обратно в РФ. Справка COVID-19 при этом не требуется, — говорится в сообщении.

Добавим, что до этого власти Абхазии разрешили свободный въезд только для туристов с российским гражданством. При этом другим иностранцам пересечение российско-абхазской границы по-прежнему остается ограничено.

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