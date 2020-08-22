Команды из Донецка и Макеевки стали победителями турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина

За финалом турнира следили около 2000 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

21 августа на поле стадиона «Олимпийский» в Донецке состоялись финальные матчи турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина. За победу и звание чемпиона соревновались команды в трех возрастных категориях (9-10, 11-12, 13-4 лет). В результате новыми чемпионами стали команды «Надежд-Титан» и «Звездочка» из Макеевки и «Барса» из Донецка.

— Глядя на ребят, которые сегодня играли, становится понятно, что без футбола Донбассу никак не обойтись. Я сам помню, что такое дворовой футбол и он вызывал бурю эмоций, которые нам всем нужны. Поздравляю всех участников турнира, новых вам побед и пусть отсюда начнется ваша футбольная карьера, — отметил Глава ДНР Денис Пушилин, который также находился на финале, а после наградил победителей турнира.

Несмотря на то, что турнир был среди молодых футболистов, но все игры получились очень зрелищными. Их показывали даже в эфире республиканских телеканалов. Подростки в финале порадовали зрителей вратарскими сейвами, финтами и обводками. Не обошлось и без зрелищных пенальти.

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