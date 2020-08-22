Украинские войска соблюдали режим прекращения огня в Донбассе в течение суток

В предыдущие сутки также сообщалось об отсутствии обстрелов и трех нарушениях. Фото: Пресс-центр штаба ООС

За последние сутки ВСУ не открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Однако при этом было зафиксировано три факта нарушения армией Киева дополнительных мер по контролю и усилению перемирия. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Нарушения ВФУ зафиксированы в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 августа, — говорится в сообщении.

В отчет вошли нарушения, совершенные в период с 18 по 20 августа о размещении зенитки и боевых пехотных бронированных машин украинской армии в районе поселков вблизи линии разграничения. Также в Представительстве сообщали о двух случаях подрывов боеприпасов и использовании противником беспилотника.

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