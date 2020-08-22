Коронавирус в ДНР: В Республике зарегистрированы еще три летальных случая от COVID-19

Инфицированные, вернувшиеся из Украины, переведены в специализированные учреждения здравоохранения ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам исследований, проведенным в лаборатории 21 августа, коронавирус в ДНР выявлен еще 45 человек, контактных с заболевшими ранее. Состояние пациентом удовлетворительное. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

— Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 11 медицинских работников. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 9. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – женщина в возрасте 81 года и два мужчины в возрасте 63 и 77 лет. Коронавирусная инфекция была выявлена у 113 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 22 августа коронавирус в ДНР с начала пандемии был выявлен у 2292 человек, из них на лечении все еще находится – 1040, выписаны – 1125, летальных случаев – 13.

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