Погода на день в Донецке: 22 августа будет переменная облачность, до +24 градусов

22 августа в Донецке будет переменная облачность, до +24 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 22 августа будет переменная облачность. Без осадков.

Синоптики МЧС ДНР прогнозируют температуру воздуха от + 22 до + 24 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола Матфия. В старину говорили, что Матвей ненастье подпускает. С 22 августа осенний дождь летний перебивает. В это время уже поспевает брусника, сливы, появляются осенние опята.

По прогнозам синоптиков, 23 августа в Донецке и ДНР станет на несколько градусов прохладнее.

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