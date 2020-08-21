Погода в Луганске на день: 22 августа будет дождь, до 27 градусов тепла

22 августа в Луганске будет до 27 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

22 августа в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 12 градусов выше нуля днем ночью до 27 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет облачно с прояснениями, слабый кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-18 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

23 августа, по предварительному прогнозу, ожидается сухая, умеренно теплая погода.

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