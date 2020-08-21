День Донецка и День шахтера в Донецке 2020: Возле «Арт-Донбасса» состоится грандиозный пленэр

Алена Элиосидзе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Впервые в Донецке в канун Дня города пройдет грандиозный пленэр. 30 лучших художников Донецкой Народной Республики соберутся вместе на открытом воздухе, чтобы нарисовать пейзажи города-героя к 75-летию Великой Победы.

- Для живописи выбрали четыре знаковых места: мемориальный комплекс «Твоим освободителям, Донбасс», парковая зона на проспекте Мира возле памятника Василию Маргелову, сквер Театральной площади возле памятника Кузьме Гурову и мемориал «Жертвам фашизма» в парке Славянской культуры и письменности, - в интервью «КП» рассказала начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

Все полотна участников пленэра будут экспонировать на аллее возле художественного музея «Арт-Донбасс» 29 августа. Начало праздничной выставки - в 10.30.

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