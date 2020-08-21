В Донбассе украинские боевики пригнали в жилой массив девять бронемашин. Фото: ВКонтакте/Луганск

Украинские боевики за неделю пригнали в жилые районы в зоне т.н. операции объединенных сил девять бронемашин. Об этом сегодня сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

- За прошедшую неделю выявлено три боевые бронированные машины подразделений 30-й бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) вблизи жилых домов в Новозвановке, - рассказал он.

Также была обнаружена военная техника 14-й бригады ВФУ.

- Вблизи Боброво украинские военные разместили боевую инженерную машину, два бронетранспортера и бронированную разведывательно-дозорную машину во дворе жилого дома. В Крымском боевики разместили бронированную командно-штабную машину и еще одну боевую бронированную машину - возле домов в Орехово, - сообщил начальник Управления Народной милиции.

Помимо этого, зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию в Рубежном семи танков Т-64, четырех зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и пяти самоходных гаубиц «Гвоздика».

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