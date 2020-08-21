В Донбассе сбежали в самоволку больше тридцати украинских военных за неделю

Басурин: В Донбассе сбежали в самоволку больше тридцати военных за неделю Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Больше тридцати военных за неделю дезертировали из Донбасса. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За прошедшую неделю с позиций ВСУ в оперативной тактической группировке «Восток» сбежали тридцать четыре боевика, из них шестеро с оружием и боеприпасами. Наиболее сложная ситуация в только что прибывшей в «ООС» 56-й мотопехотной бригаде, откуда сбежали в самоволку восемь боевиков, - рассказал Эдуард Басурин.

Большинство дезертиров - это молодые контрактники, впервые попавшие на передовую. Но есть и другие. К примеру, пятеро беглецов из 54-й механизированной бригады - националисты, часть из них задержана сотрудниками украинских спецслужб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ДНР пообещал снять с паузы рассмотрение сокращения комендантского часа

Об этом на встрече с педколлективом одной из школ Ждановки заявил сам Денис Пушилин (подробнее)