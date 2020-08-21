В Донбассе украинских военных не подменяют из-за повального заражения коронавирусом боевиков в Украине. Фото: ucoz.com

Вооруженные формирования Украины могут отметить ротацию одной из бригад из зоны проведения операции объединенных сил из-за повальной заболеваемости коронавирусом планируемых для прибытия военнослужащих другой бригады. Об этом сегодня сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

- На фоне распространения коронавируса на территории Украины в 25-й бригаде ВСУ в зоне карательной операции отмечается снижение морально-психологического состояния личного состава из-за возможной отмены ротации подразделения из зоны «ООС». Поводом для беспокойства послужило повальное заболевание коронавирусом военнослужащих 80-й бригады планируемых для прибытия в зону операции, - сообщил он.

Во время боевого слаживания подразделений 80-й бригады перед убытием в зону «ООС» только за последнюю неделю заразились коронавирусом 220 военных, в том числе и командир бригады, которого в критическом состоянии доставили в Главный военный госпиталь Минобороны.

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