Коронавирус в ДНР выявили у 113 человек, прибывших из Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявлен у 113 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, - подчеркнули чиновники.

Напомним, что в Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 21 августа всего выявлено 100 643 инфицированных (2 106 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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