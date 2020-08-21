22 августа центр Донецка перекроет полиция. Фото: МВД ДНР

22 августа в связи с празднованием Дня государственного флага России будет ограничено движение транспорта в центральной части Донецка. Об этом сегодня сообщили в центре общественных связей МВД ДНР.

- В связи с празднованием Дня государственного флага Российской Федерации 22 августа 2020 года с 08.00 до окончания мероприятия в центральной части Донецка будет ограничено движение транспорта, - говорится в сообщении МВД.

Движение перекроют по улице Постышева - от проспекта Комсомольского до проспекта Гурова, а также по проспекту Ильича - от улицы Постышева до кольца в начале Макшоссе.

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