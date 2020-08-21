Глава ДНР пообещал снять с паузы рассмотрение сокращения комендантского часа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В конце августа планируется рассмотреть вопрос о сокращении комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в Ждановке на встрече с коллективом школы № 1.

- Мы действительно планировали сократить комендантский час на это лето, но из-за коронавирусной инфекции, ситуации с безопасностью притормозили и поставили на паузу. Я рассчитываю к концу месяца вернуться к этому вопросу, - сказал Денис Владимирович.

Сейчас комендантский час действует с 23.00 до 5.00 по территории всей Республики, кроме Седово. В курортном поселке в этом году он был сокращен на два часа. Он действует с полуночи до четырех часов утра до 30 сентября.

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