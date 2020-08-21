В ДНР с 19 августа на фронте перестали стрелять Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины не открывали огонь по Донецкой Народной Республике за последние сутки. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В то же время нами зафиксировано несколько нарушений украинской стороной условий дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Так, утром 20 августа в поселке Верхнеторецкое вблизи Горловки противник вел инженерные работы, вечером того же дня поднял в воздух беспилотник возле села Водяное под Мариуполем, а со стороны Дзержинска отмечен взрыв, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские военнослужащие допустили один артобстрел и четыре нарушения дополнительных мер. Нарушения задокументированы.

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