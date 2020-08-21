Коронавирусом в ДНР за сутки заразились 59 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2247 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 20 августа, выявлено 59 случаев заболевания COVID-19, из них 2 случая обнаружено у прибывших из Украины и 1 – из Российской Федерации. Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружено у прибывших из Украины и один случай – у прибывших из России. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 18 медицинских работников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

На сегодня в инфекционных стационарах лечение проходят 1007 пациентов, выздоровели 1116 жителей, умерло 124 человека.

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