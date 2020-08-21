День города и День шахтера в Донецке 2020: В парке Щербакова выступят «Отпетые мошенники», OPIUM project и Вадим Самойлов

Алена Элиосидзе (слева) и Екатерина Калиниченко на пресс-конференции, посвященной Дню города. Фото: «Арт-Донбасс»

30 августа День города и День шахтера в Донецке 2020 будет праздноваться в парке имени Щербакова. Об этом «КП» сообщила начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

В парке откроется ярмарка-выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». С 10.00 до 15.00 на аллеях вдоль каскадного фонтана расположится кулинарный городок, где пройдет фестиваль национальных кухонь. С 10.00 до 14.00 на аллеях парка и на танцплощадке «Вечерние ритмы» для любителей спорта состоится городской спортивный праздник, пройдут соревнования по стритболу, шахматам и шашкам, гиревому спорту, велоспорту-маунтенбайку. В полдень будет массовый легкоатлетический пробег «Алые розы Донецка».

Большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады на главной сцене парка начнется в 19.00.

- У нас будет группа «Отпетые мошенники», OPIUM project и Вадим Самойлов – основатель группы «Агата Кристи». Они исполнят свои старые, полюбившиеся хиты, а также новые песни, - рассказала Алена Элиосидзе.

Празднование Дня шахтера и Дня города завершится фейерверком невероятной красоты. Он озарит донецкое небо в 21.30.

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