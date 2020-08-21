День города и День шахтера в Донецке 2020: В столице состоится фестиваль «Донецкий джаз»

В «Арт-Донбассе» прошла пресс-конференция, посвященная Дню города Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

29 августа в День города и День шахтера в Донецке 2020 в парке культуры и отдыха Киевского района состоится полюбившийся жителям фестиваль «Донецкий джаз». Перед сценой будет установлен импровизированный зал, зрители смогут расположиться и на склонах парка. Об этом «КП» сообщила начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

- Любители и ценители джаза смогут насладиться самыми известными и культовыми композициями, - отмечает Алена Элиосидзе. - В основе концертной программы джазовая классика и импровизации в стилях традиционного, современного джаза в исполнении коллективов: джаз-ансамбль «Format», «Септет-Джаз» Донецкой филармонии, вокальный ансамбль «Ja-Spell» Донецкой музыкальной академии Прокофьева, джаз-ансамбль под руководством заслуженного артиста Украины Анатолия Лозовского, «Swing Express» Донецкого цирка «Космос», джаз-фанк бэнд «Сruise Control» и Big «Drive» Jazz Band оркестра духовых инструментов филармонии столицы под руководством Михаила Мартыненко.

Фестиваль джазовой музыки начнется в 16.00 и продлится до 21.30.

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