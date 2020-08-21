День города и День шахтера в Донецке 2020: В столице ДНР пройдет концерт классической музыки под открытым небом

В Донецке пройдет концерт классической музыки под открытым небом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

28 августа по случаю Дня города и Дня шахтера в Донецке 2020 в парке культуры и отдыха Киевского района состоится концерт классической музыки под открытым небом «Донецку – музыка души!» Об этом «КП» сообщила начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.

Сцена будет установлена возле улицы 75-летия ФК «Шахтер» и на склонах парка смогут размеситься все желающие.

- Жители и гости столицы Республики насладятся не только пейзажем, но и впечатляющей атмосферой живого исполнения, - рассказывает Алена Элиосидзе. - Зрителей порадует симфоническая музыка в исполнении оркестра Сергея Прокофьева под управлением дирижера Владимира Заводиленко и главного дирижера, заслуженного артиста России Анатолия Оселкова. На концерте будут петь и солисты Донецкой филармонии. В основе программы - музыка XIX-XX веков.

Концерт «Донецку – музыка души!» начнется в 19.00 и продлится до 21.30.

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