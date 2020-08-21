В ЛНР рассказали, как решают проблему нехватки педагогов в детских садиках

Министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало. Фото: lug-info.com

На конференции «От педагогических идей – к педагогической профессии», прошедшей в Луганском государственном педагогическом университете, министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало рассказал, как в Республике решают проблему нехватки педагогов в детских садиках и других дошкольных учреждениях.

- Практически в два раза уменьшилась кадровая проблема в дошкольных учреждениях. Начиная с 2018 года, количество вакантных ставок уменьшилось с 585 до 257, - сообщил министр.

Цемкало уточнил, что востребованными в дошкольных учреждениях являются помощники воспитателей и музыкальные руководители.

Отметим, что на конференции представители властей ЛНР и педагоги обсудили способы повышения престижа педагогических профессий.

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