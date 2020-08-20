В ДНР можно записаться для подачи документов на гражданство РФ на ближайшие даты

Документы и копии документов для оформления российского гражданства должны быть заполнены на русском языке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

С 20 августа в отделениях «Почты Донбасса» можно получить талоны электронной очереди в Миграционную службу МВД ДНР на максимально близкую дату для подачи документов на получение российского гражданства. Об этом сегодня в пресс-службе почтового предприятия Республики.

— Талон электронной очереди можно оформить на максимально близкую дату. Напоминаем, что в любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно оформить талон электронной очереди в МС МВД ДНР на максимально близкую дату подачи документов на гражданство РФ, — говорится в сообщении.

Добавим, что для оформления российского гражданства в Миграционной службе ДНР необходимо предоставить заявление о приеме в гражданство и полный пакет документов с оригиналами и копиями.

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